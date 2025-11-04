Фото: ГБР

Работники ДБР разоблачили военнослужащего, который пытался скрыться со службы, предложив взятку чиновнику учебного центра

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Военнослужащий, проходивший подготовку во взводе, решил скрыться из части. После неудачной попытки выйти из-за охраны он предложил заместителю командира батальона 4000 долларов за "помощь" в выезде за пределы части.

Чиновник сразу сообщил об этом предложении правоохранителей. Военнослужащего задержали при передаче первой части взятки.

Фигуранту объявили подозрение. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

