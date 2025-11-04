На Кіровоградщині викрили спробу підкупу посадовця навчального центру ЗСУ

Фото: ДБР

Працівники ДБР викрили військовослужбовця, який намагався втекти зі служби, запропонувавши хабар посадовцю навчального центру

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Військовослужбовець, який проходив підготовку у взводі, вирішив втекти з частини. Після невдалої спроби вийти через охорону він запропонував заступнику командира батальйону 4000 доларів за "допомогу" у виїзді за межі частини.

Посадовець відразу повідомив про цю пропозицію правоохоронців. Військовослужбовця затримали під час передачі першої частини хабаря.

Фігуранту оголосили підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

