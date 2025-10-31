Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, чоловік прийшов до подвір’я знайомого, облив авто легкозаймистою речовиною та підпалив. Полум’я перекинулося на іншу машину, що стояла поруч..

Поліцейські повідомили фігуранту про підозру за ч.2 ст.194 КК України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування: встановлюють усі обставини злочину та розмір збитків.

