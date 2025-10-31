12:51  31 жовтня
У Києві липові дерева вкрилися тисячами клопів: чи варто хвилюватися мешканцям
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа вступив до лав ЗСУ
ДТП на Дніпропетровщині: розбиті автівки, постраждали п'ятеро людей
31 жовтня 2025, 12:20

На Кіровоградщині чоловік спалив авто знайомого після сварки

31 жовтня 2025, 12:20
Фото: поліція
У Голованівському районі через конфлікт 29-річний чоловік підпалив автомобіль знайомого

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, чоловік прийшов до подвір’я знайомого, облив авто легкозаймистою речовиною та підпалив. Полум’я перекинулося на іншу машину, що стояла поруч..

Поліцейські повідомили фігуранту про підозру за ч.2 ст.194 КК України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування: встановлюють усі обставини злочину та розмір збитків.

Нагадаємо, в Одесі затримали 19-річного житель Житомирщини, який підпалив авто Tesla на замовлення "куратора" за винагороду. Однак грошей юнак так і не отримав. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

31 жовтня 2025
