13:52  26 жовтня
Перелазив через вагон: на Одещині 8-річну дитину вдарило струмом
13:21  26 жовтня
На Рівненщині у кюветі знайшли авто із загиблим водієм
10:07  26 жовтня
На Хмельниччині жінка встромила ніж у співмешканця матері
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2025, 16:34

На Кіровоградщині військовий автобус зіткнувся з пасажирським: подробиці ДТП

26 жовтня 2025, 16:34
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

У Кіровоградській області сталася аварія за участю військового та пасажирського автобусів. Наразі з'явилися подробиці цього інциденту

Про це пише УНН, передає RegioNews.

Зазначається, що 25 жовтня о 12:45 у селі Підгайці Кропивницького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського рейсового автобуса та автобуса з військовими.

Цю інформацію підтвердили в територіальному управлінні Державного бюро розслідувань у Миколаївській області.

За даними УНН, військовий автобус належить одному з РТЦК та СП.

Аварія відбулася на перехресті, де, за попередньою інформацією, водій військового автобуса проїхав на червоне світло світлофора.

У результаті зіткнення пасажири рейсового автобуса зазнали травм різного ступеня тяжкості. Водія рейсового автобуса та двох пасажирів, серед яких була малолітня дитина, госпіталізували.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, на початку вересня військове авто виїхало на зустрічну. У результаті зіткнення загинули двоє людей – водій авто та пасажир, рядовий поліції. Водій службового авто отримав тілесні ушкодження. Вікрито кримінальне провадження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Кіровоградська область пасажири світлофор військовий автобус рейсовий автобус
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Полтаві організатори нелегальних ігор обдурили гравців на 83 млн грн – вирок суду
26 жовтня 2025, 15:46
Дрони, бомби, ракети: що відомо про атаки Росії за тиждень
26 жовтня 2025, 15:27
Одна людина загинула, двоє поранені через обстріли Харківщини
26 жовтня 2025, 14:56
Російські "елітні" підрозділи перекидають із Донеччини до Запорізької області
26 жовтня 2025, 14:32
Перелазив через вагон: на Одещині 8-річну дитину вдарило струмом
26 жовтня 2025, 13:52
На Рівненщині у кюветі знайшли авто із загиблим водієм
26 жовтня 2025, 13:21
Росія вдарила по Україні понад сотнею ударних БпЛА – більшість збито
26 жовтня 2025, 12:49
Вибух у Кривому Розі: над містом піднявся стовп диму
26 жовтня 2025, 12:06
Четверту добу без води: у Львові триває ремонт магістрального водогону
26 жовтня 2025, 11:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »