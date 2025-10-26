На Кіровоградщині військовий автобус зіткнувся з пасажирським: подробиці ДТП

Скриншот із відео

У Кіровоградській області сталася аварія за участю військового та пасажирського автобусів. Наразі з'явилися подробиці цього інциденту

Про це пише УНН, передає RegioNews.

Зазначається, що 25 жовтня о 12:45 у селі Підгайці Кропивницького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського рейсового автобуса та автобуса з військовими.

Цю інформацію підтвердили в територіальному управлінні Державного бюро розслідувань у Миколаївській області.

За даними УНН, військовий автобус належить одному з РТЦК та СП.

Аварія відбулася на перехресті, де, за попередньою інформацією, водій військового автобуса проїхав на червоне світло світлофора.

У результаті зіткнення пасажири рейсового автобуса зазнали травм різного ступеня тяжкості. Водія рейсового автобуса та двох пасажирів, серед яких була малолітня дитина, госпіталізували.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, на початку вересня військове авто виїхало на зустрічну. У результаті зіткнення загинули двоє людей – водій авто та пасажир, рядовий поліції. Водій службового авто отримав тілесні ушкодження. Вікрито кримінальне провадження.