фото: иллюстративный

После начала полномасштабного вторжения России в Украину между Кировоградской областной государственной администрацией и обществом с ограниченной ответственностью было заключено соглашение на поставку 26 тысяч банок говяжьей консервы

Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews.

Эта продукция предназначалась для формирования гуманитарных наборов, которые должны были быть доставлены в регионы, где продолжаются боевые действия.

Однако, как установило следствие, руководитель ООО доставила консервы, которые не отвечали техническим требованиям ДСТУ. В связи с этим государство понесло убытки на сумму 13,8 миллиона гривен. В мае 2023 года официально сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по статье 191 УК Украины.

После этого подозреваемая скрывалась от следствия и была объявлена в международный розыск. В мае 2025 года, благодаря сотрудничеству Кировоградской областной прокуратуры и Офиса Генерального прокурора с международными партнерами, ее экстрадировали из Германии в Украину. Возвращение подозреваемой позволило направить обвинительный акт в суд для дальнейшего рассмотрения.

Досудебное расследование по этому делу проводило следственное управление ГУ Нацполиции Кировоградской области.

Ранее сообщалось, на Львовщине военная часть купила поврежденные генераторы более чем на 30 млн грн.