На Кировоградщине медики тренировались спасать от холеры

В Кропивницком состоялось симуляционное обучение по реагированию на подозрение заболевания холерой. Его организовал Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews.

По сценарию тренировки, бригада экстренной медицинской помощи транспортировала пациента с подозрением на холеру в госпиталь особо опасных инфекций. Там его госпитализировали с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер.

В учениях приняли участие медики, работники Центральной городской больницы Кропивницкого, Департамент здравоохранения Кировоградской ОВА, спасатели и другие службы.

Вовлеченные службы четко отработали алгоритмы реагирования, опираясь на областные планы и маршрут пациента.

Такие учения ежегодно проводятся в каждом регионе Украины. В то же время с июня по октябрь в стране продолжается усиленное эпидемиологическое наблюдение за холерой. В областях действуют оперативные противоэпидемические группы, готовые к транспортировке больных.

Медицинские учреждения определены для госпитализации пациентов с подозрением на холеру, имеют запас необходимых лекарств, дезсредств и регидратационных растворов.

По последним данным Европейского Центра контроля и профилактики заболеваний, с начала 2025 года в мире зафиксировано более 111 тысяч случаев холеры, из них 1562 летальные. Больше всего случаев зафиксировано в странах Африки, Азии и Ближнего Востока.