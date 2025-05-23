В Кировоградской области из реки Сугоклея достали тело мужчины
В четверг, 22 мая, в селе Новая Павловка Кропивницкого района в реке Сугоклея обнаружили тело погибшего мужчины
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, достали из воды утопленника.
Причину смерти и обстоятельства гибели мужчины устанавливают правоохранители.
Напомним, днем 21 мая в Кировоградской области утонул рыбак: его пытался спасти товарищ.
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