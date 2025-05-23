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23 мая 2025, 11:12

В Кировоградской области из реки Сугоклея достали тело мужчины

23 мая 2025, 11:12
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фото: ГСЧС
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В четверг, 22 мая, в селе Новая Павловка Кропивницкого района в реке Сугоклея обнаружили тело погибшего мужчины

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, достали из воды утопленника.

Причину смерти и обстоятельства гибели мужчины устанавливают правоохранители.

Напомним, днем 21 мая в Кировоградской области утонул рыбак: его пытался спасти товарищ.

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