На Кировоградщине уничтожили двойную боевую часть российской крылатой ракеты
Обломки вражеской ракеты обнаружили на окраине одного из населённых пунктов Кировоградской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Взрывотехники провели обследование территории и установили, что ракета была снаряжена двумя боевыми частями массой около 400 кг каждая, которые не сдетонировали.
Специалисты транспортировали обломки на безопасное расстояние и уничтожили методом контролируемого взрыва.
Напомним, в Киевской области саперы уничтожили неразорванный элемент кассетного боеприпаса.
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