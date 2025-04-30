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Обломки вражеской ракеты обнаружили на окраине одного из населённых пунктов Кировоградской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрывотехники провели обследование территории и установили, что ракета была снаряжена двумя боевыми частями массой около 400 кг каждая, которые не сдетонировали.

Специалисты транспортировали обломки на безопасное расстояние и уничтожили методом контролируемого взрыва.

Напомним, в Киевской области саперы уничтожили неразорванный элемент кассетного боеприпаса.