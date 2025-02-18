В Кировоградской области "шахед" попал в многоэтажку: есть пострадавшие

фото: Кировоградская ОВА

Этой ночью 18 февраля россияне атаковали Кировоградскую область. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Долинске.

Об этом сообщили в Кировоградской ОВО, передает RegioNews.

Пострадали мама и двое детей. Им сразу предоставили медицинскую помощь. Старшая девочка в госпитализации не нуждалась.

Из 38 квартир эвакуированы жители. На месте работают соответствующие службы.

Кроме того, вражеские беспилотники атаковали и Кропивницкий район. Пострадавших, к счастью, нет.

Напомним, утром 13 февраля российские оккупанты обстреляли жилые дома в Центральном районе Херсона. В результате атаки ранения получили 48-летний мужчина и 55-летняя женщина.