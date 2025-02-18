На Кировоградщине обезвредили боевую часть вражеского дрона весом более 50 кг
На территории области после воздушной атаки россиян обнаружили сбитый беспилотник
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Взрывотехники осмотрели поврежденный дрон, упавший неподалеку от дороги.
Термобарическую боевую часть весом более 50 кг, которая не сдетонировала, уничтожили на взрывной площадке.
Напомним, ранее в Киевской области в лесу нашли российскую авиабомбу ОГАБ-500 "Геракл", которая осталась еще со времен пребывания российских войск в регионе.
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
Опасный лед: за неделю в Украине утонули более 20 человек, четверть из них – дети
18 февраля 2025, 05:05Зачистка в тылу врага: ССО уничтожили более 20 российских оккупантов
18 февраля 2025, 04:40В Минобороны рассказали, сколько молодежи в возрасте 18-24 года присоединились к войску по программе со миллион
18 февраля 2025, 04:29Оккупанты присвоили в Северодонецке уже более 500 квартир, – ОВА
18 февраля 2025, 04:18В Ровенской области задержали ранее судимого мужчину за продажу наркотиков
18 февраля 2025, 04:05В Донецкой области осудили изменницу, которую завербовал ее сын
18 февраля 2025, 03:29В Харьковской области пограничники уничтожили бронетехнику и пушки россиян
18 февраля 2025, 03:15В Польшу за 9000 евро: во Львовской области разоблачили схему выезда мужчин за границу
18 февраля 2025, 02:54Жителя Киевщины будут судить за продажу жидкостей для курения
18 февраля 2025, 02:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?