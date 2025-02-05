Ночной обстрел Харькова: пострадал один человек
Ночью враг ударил по Салтовскому и Основянскому районам Харькова, пострадал один человек
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в 02:36 в результате попадания БПЛА типа "Герань-2" была повреждена и горела крыша нежилого здания - памятника архитектуры. Пожар был локализован в 05:20.
Пострадал один человек, проживавший в многоэтажке напротив – острая реакция на стресс.
Из-за еще одного попадания вражеского беспилотника частично разрушена и горела крыша нежилого здания. Также повреждены окна 7 корпусов учебного заведения. Обошлось без пострадавших.
Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове попадание вражеских беспилотников в двух районах. На местах взрывов возникли пожары.
Напомним, 4 февраля россияне атаковали город Изюм Харьковской области баллистической ракетой. В результате удара погибли пятеро мирных жителей, среди них - беременная 19-летняя девушка.