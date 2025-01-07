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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

После последнего массированного вражеского удара по Украине, в полицию поступило несколько сообщений от жителей области об обнаружении ими обломков сбитых вражеских дронов.

В одном из районов Сумской области 6 января обнаружили сбитый беспилотник, боевая часть которого не взорвалась во время падения. Взрывотехники обезвредили боевую часть и вывезли взрывчатку в безопасное место для уничтожения.

Напомним, ранее в Киевской области уничтожили боевую часть вражеского дрона, которая не сдетонировала