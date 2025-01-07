На Киевщине уничтожили боевую часть вражеского дрона, которая не сдетонировала
Беспилотник обнаружили на территории одного из населенных пунктов области после очередной атаки россиян
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Взрывотехники уничтожили боеприпас путём контролируемого подрыва.
Напомним, россияне ночью 6 января атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 128 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили две ракеты Х-59 и 79 дронов.
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