фото: ГПСУ

В Одесской области задержан мужчина, который ловил рыбу на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы"

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Во время задержания у мужчины обнаружили три рыбацкие сетки и более 15 кг рыбы – камбала, остроносы и пузанки. По подсчетам экоинспекции, общая сумма нанесенного ущерба государству составляет более 15,3 млн грн.

На браконьера составили протокол, орудие ловли и улов изъяли.

Также сообщение о преступлении направили в Нацполицию.

Напомним, в августе озера Сасык в Одесской области пограничники задержали пятерых браконьеров с уловом более чем на 2 миллиона гривен.