В Кировоградской области во время чистки траншеи погиб мужчина

фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Погибший – работник местного предприятия 1991 года рождения.

Как рассказали в спасательном ведомстве, мужчина чистил траншею глубиной почти три метра, когда произошел обвал почвы с частицами асфальта и камней, в результате чего мужчину присыпало.

Спасатели достали мужчину из-под завала без признаков жизни.

Напомним, ранее также сообщалось, что во время проведения земляных работ в селе Гута в Ивано-Франковской области произошел обвал грунта. В результате аварии погиб мужчина.