На Кіровоградщині під час чищення траншеї загинув чоловік

фото: ДСНС

У місті Олександрія Кіровоградської області під час чищення траншеї загинув працівник місцевого підприємства

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Загиблий - працівник місцевого підприємства 1991 року народження.

Як розповіли у рятувальному відомстві, чоловік чистив траншею глибиною майже три метри, коли стався зсув глиби землі з частками асфальту та каміння, у результаті чого чоловіка присипало.

Рятувальники дістали чоловіка з-під завалу без ознак життя.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що під час проведення земляних робіт у селі Гута Івано-Франківської області стався обвал ґрунту. Внаслідок аварії загинув чоловік.