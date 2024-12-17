На Кіровоградщині під час чищення траншеї загинув чоловік
У місті Олександрія Кіровоградської області під час чищення траншеї загинув працівник місцевого підприємства
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Загиблий - працівник місцевого підприємства 1991 року народження.
Як розповіли у рятувальному відомстві, чоловік чистив траншею глибиною майже три метри, коли стався зсув глиби землі з частками асфальту та каміння, у результаті чого чоловіка присипало.
Рятувальники дістали чоловіка з-під завалу без ознак життя.
Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що під час проведення земляних робіт у селі Гута Івано-Франківської області стався обвал ґрунту. Внаслідок аварії загинув чоловік.
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