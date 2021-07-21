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21 июля 2021, 08:53 2685

Кропивницкий накрыла непогода: поваленные деревья и затопленные подъезды

21 июля 2021, 08:53 2685
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Фото из открытых источников
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В Кропивницком вечером 20 июля пронесся мощный ливень с градом и шквалами, от которого сильно пострадала инфраструктура города

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщения очевидцев непогоды.

Ветер в городе повалил деревья, автомобили плавали, а местами даже смыло асфальт.

Очевидцы рассказывают, что за считанные минуты город оказался в водном плену. Ливневки не справились, в результате чего вода затопила дороги, подъезды многоэтажек.

Напомним, ранее сообщалось, что на курорты Украины сует непогода.

непогода Украина Кропивницкий Стихия Дожди

 
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