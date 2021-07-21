Кропивницкий накрыла непогода: поваленные деревья и затопленные подъезды

В Ужгородском городском совете - новая коалиция: "слуги" совместно с представителями ОПЗЖ и городским головой Богданом Андриивым договорились о сотрудничестве. Происходило действо под бдительным оком ...

"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"

16 июля 2021

Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране

"Непотопляемый" министр внутренних дел внешне легко и просто лишился своего поста. Но эта легкость обманчива, а Украине – и особенно одному важному городу на востоке страны – еще придется переварить э...