Кропивницкий накрыла непогода: поваленные деревья и затопленные подъезды
В Кропивницком вечером 20 июля пронесся мощный ливень с градом и шквалами, от которого сильно пострадала инфраструктура города
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщения очевидцев непогоды.
Ветер в городе повалил деревья, автомобили плавали, а местами даже смыло асфальт.
Очевидцы рассказывают, что за считанные минуты город оказался в водном плену. Ливневки не справились, в результате чего вода затопила дороги, подъезды многоэтажек.
Напомним, ранее сообщалось, что на курорты Украины сует непогода.
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