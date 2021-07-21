Кропивницький накрила негода: повалені дерева та затоплені під'їзди

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У Кропивницькому ввечері 20 липня пронеслася потужна злива з градом і шквалами, від якої сильно постраждала інфраструктура міста

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення очевидців негоди.

Вітер у місті повалив дерева, автомобілі плавали, а місцями навіть змило асфальт.

Очевидці розповідають, що за лічені хвилини місто опинилося у водному полоні. Ливневки не впоралися, в результаті чого вода затопила дороги, під'їзди багатоповерхівок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на курорти України суне негода.