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21 липня 2021, 08:53 2592

Кропивницький накрила негода: повалені дерева та затоплені під'їзди

21 липня 2021, 08:53 2592
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Фото з відкритих джерел
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У Кропивницькому ввечері 20 липня пронеслася потужна злива з градом і шквалами, від якої сильно постраждала інфраструктура міста

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення очевидців негоди.

Вітер у місті повалив дерева, автомобілі плавали, а місцями навіть змило асфальт.

Очевидці розповідають, що за лічені хвилини місто опинилося у водному полоні. Ливневки не впоралися, в результаті чого вода затопила дороги, під'їзди багатоповерхівок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на курорти України суне негода.

негода Україна Кропивницький Стихія Дощі

 
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