В Черкасской ОГА уволился заместитель головы

Причины увольнения пока неизвестны

Причины увольнения пока неизвестны

Фото: Вичерпно

Эту информацию изданию "Вичерпное" подтвердили в Черкасской ОГА, пишет RegioNews.

Официальное распоряжение о его увольнении на сайте Черкасской ОГА еще не опубликовано, причины увольнения пока неизвестны.

Справка: Юрий Лесюк родился в Черновцах. Окончил Черновицкий государственный медицинский институт. До этого работал заместителем директора Департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации.

В Черкасской ОГА он курировал образовательную и медицинскую сферы.

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