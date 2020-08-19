В Черкасской ОГА уволился заместитель головы
Причины увольнения пока неизвестны
Причины увольнения пока неизвестны
Заместитель главы Черкасской облгосадминистрации Юрий Лесюк ушел с занимаемой должности.
Эту информацию изданию "Вичерпное" подтвердили в Черкасской ОГА, пишет RegioNews.
Официальное распоряжение о его увольнении на сайте Черкасской ОГА еще не опубликовано, причины увольнения пока неизвестны.
Справка: Юрий Лесюк родился в Черновцах. Окончил Черновицкий государственный медицинский институт. До этого работал заместителем директора Департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации.
В Черкасской ОГА он курировал образовательную и медицинскую сферы.
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