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19 августа 2020, 17:51 2

В Черкасской ОГА уволился заместитель головы

19 августа 2020, 17:51 2
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Причины увольнения пока неизвестны
Причины увольнения пока неизвестны
Фото: Вичерпно
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Заместитель главы Черкасской облгосадминистрации Юрий Лесюк ушел с занимаемой должности.

Эту информацию изданию "Вичерпное" подтвердили в Черкасской ОГА, пишет RegioNews.

Официальное распоряжение о его увольнении на сайте Черкасской ОГА еще не опубликовано, причины увольнения пока неизвестны.

Справка: Юрий Лесюк родился в Черновцах. Окончил Черновицкий государственный медицинский институт. До этого работал заместителем директора Департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации.

В Черкасской ОГА он курировал образовательную и медицинскую сферы.

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