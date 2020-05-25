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25 мая 2020, 15:02 11

В Ивано-Франковске уже неделю нет смертельных случаев от COVID-19 - мэр города

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25 мая 2020, 15:02 11
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В двух городских больницах находятся 173 пациента с коронавирусной инфекцией
pixabay.com
В двух городских больницах находятся 173 пациента с коронавирусной инфекцией

В Ивано-Франковске в городских больницах за неделю нет ни одного летального случая от коронавируса.

Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

Уже неделю нет летальных случаев от коронавируса в городских больницах", - написал он.

По его словам, в настоящее время в двух городских больницах находятся 173 пациента с COVID-19.

В Центральную городскую клиническую больницу за вчерашний день поступили 7 пациентов, в Городскую клиническую больницу №1 - 1 пациент. В реанимации в ЦГКБ есть 8 пациентов в тяжелом состоянии - 4 (на сипапах), в реанимации ГКБ - 6 пациентов, на сипапах - трое.

Можно говорить, что имеем позитивную тенденцию спада заболеваемости", - отметил мэр

Он сообщил, что врачи двух медучреждений в ближайшее время получат доплаты за апрель, поскольку подписаны необходимые пакеты с НСЗУ.

Всего в Ивано-Франковске лабораторно подтверждены 378 случаев заболевания коронавирусом, из них 29 - летальные.

Напомним, в Украине уже зафиксировано 21 245 случаев COVID-19. С начала пандемии умерли 623 человек.


коронавирус Ивано-Франковск мэр пандемия
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