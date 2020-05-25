В Ивано-Франковске уже неделю нет смертельных случаев от COVID-19 - мэр города
В Ивано-Франковске в городских больницах за неделю нет ни одного летального случая от коронавируса.
Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, передает RegioNews.
Уже неделю нет летальных случаев от коронавируса в городских больницах", - написал он.
По его словам, в настоящее время в двух городских больницах находятся 173 пациента с COVID-19.
В Центральную городскую клиническую больницу за вчерашний день поступили 7 пациентов, в Городскую клиническую больницу №1 - 1 пациент. В реанимации в ЦГКБ есть 8 пациентов в тяжелом состоянии - 4 (на сипапах), в реанимации ГКБ - 6 пациентов, на сипапах - трое.
Можно говорить, что имеем позитивную тенденцию спада заболеваемости", - отметил мэр
Он сообщил, что врачи двух медучреждений в ближайшее время получат доплаты за апрель, поскольку подписаны необходимые пакеты с НСЗУ.
Всего в Ивано-Франковске лабораторно подтверждены 378 случаев заболевания коронавирусом, из них 29 - летальные.
Напомним, в Украине уже зафиксировано 21 245 случаев COVID-19. С начала пандемии умерли 623 человек.
- 20:12 25 мая В Александровской больнице Киева, которая принимает больных COVID-19, произошел пожар
- 19:55 25 мая На следующей неделе Украина получит транш от МВФ - Шмыгаль
- 19:24 25 мая Зеленский подписал указы о назначении еще восьми руководителей РГА
- 18:59 25 мая Боевики 8 раз обстреляли позиции ООС, потерь нет - штаб
- 18:32 25 мая Россия вывезла с Донбасса уголь на пять миллиардов долларов
- 18:27 25 мая В СБУ подтвердили наличие дела по факту государственной измены Ермака
- 19:30 24 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 18 мая Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
- 12:00 19 мая "Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
- 13:00 22 мая Что может помешать Кернесу
- 12:00 20 мая Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
- 21:12 23 мая Появились подробности убийства нардепа Валерия Давыденко