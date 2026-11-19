Фото: ГСЧС

В результате российской атаки на Киев 19 ноября пожары возникли в трех районах столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Подольском районе загорелась мансарда трехэтажного жилого здания. Спасатели локализовали пожар.

В Голосеевском районе на парковке медицинского учреждения ГСЧС загорелся легковой автомобиль. Также поврежден фасад и остекление здания пожарной части. Пожар ликвидирован.

В Деснянском районе возник пожар на кровле трехэтажного здания. Ее тоже ликвидировали.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, днем 19 ноября российские военные совершили атаку БпЛА на Киев.