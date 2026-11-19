Удар по Изюму: количество пострадавших возросло до 14, среди них четверо детей
Число пострадавших в результате российского удара по Изюму Харьковской области возросло до 14 человек. Среди раненых – четверо детей
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
На месте атаки продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов.
Напомним, в четверг, 19 ноября, российские войска нанесли удар по жилому дому в Изюме Харьковской области. Сообщалось, что в результате атаки пострадали два человека.
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