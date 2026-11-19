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В Украине за неделю с 9 по 15 ноября гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ заболели более 104,5 тысячи человек. Количество больных возросло на 7,2% по сравнению с предыдущей неделей. Больше всего среди них – детей

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Из-за осложнений в больницы попал 2001 пациент, в том числе 1243 ребенка. В то же время уровень госпитализации снизился.

Также за неделю подтвердили 183 случая COVID-19, что на 73 больше, чем за предыдущий период.

Несмотря на рост числа заболевших, вирусов гриппа лабораторно пока не обнаружили. Среди украинцев циркулируют коронавирус, парагрипп, аденовирусы, риновирусы и другие сезонные возбудители респираторных инфекций.

В то же время эпидемическая ситуация остается контролируемой: во всех регионах показатели заболеваемости соответствуют фоновому уровню. Количество больных также на 4,7% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, в Украине стартовал эпидемический сезон гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) 2026-2027 годов. Сезон усиленного эпидемиологического надзора продлится до 23 мая 2027 года.