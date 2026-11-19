Фото: Нацполиция

В Прикарпатье разоблачили мужчину, который продавал оружие. Часть "товара" он сам дорабатывал

Об этомсообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Известно, что мужчина искал клиентов на сайтах для охотников и коллекционеров. Соответственно, лицензий и разрешений у него не было. Мужчина продавал револьверы, винтовки, пистолеты. Некоторые из них он самостоятельно дорабатывал.

"Во время оформления посылок он отмечал вымышленные анкетные данные, а их содержание маскировало, в том числе под предметы коллекционирования. Следователи сообщили мужчине о подозрении, суд взял его под стражу", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта. Во время обысков у него изъяли около 2,5 кг веществ, похожих на наркотики.