В Израиле прошла операция по сдаче оружия, которое незаконно хранило гражданское население. В итоге ЦАХАЛ вернул более 500 тысяч единиц военного имущества

В Израиле прошла операция по сдаче оружия, которое незаконно хранило гражданское население. В итоге ЦАХАЛ вернул более 500 тысяч единиц военного имущества

С 1 по 16 ноября ЦАХАЛ принял в 62 пунктах по всей стране около 370 единиц огнестрельного оружия, 6500 гранат, минометных боеприпасов и гранатометов, 15 тысяч предметов военной формы и имущества, 1600 бронежилетов и касок, 740 военных документов, 250 единиц коммуникационного оборудования и четыре беспилотника.

Операция проходила анонимно, без угрозы уголовного преследования, а перед ней была проведена информационная мотивационная кампания. После ее завершения вновь предусмотрена уголовная ответственность за незаконное хранение армейского имущества.

Бригадный генерал Хай Кфир Магнази заявил, что результаты превзошли ожидания.

Я к чему об этом пишу, чтобы и у нас понимали, что нас ждет. Но в Украине количество нелегального оружия, которое сегодня находится на руках, исчисляется миллионами. И отдельно меня беспокоит количество гранат, которые сегодня хранятся у тех, кто приобрел их "на всякий случай" и которые в последнее время все чаще взрываются по всей стране. Так что впереди большая работа в этом направлении. А еще нам нужен нормальный закон о легализации трофейного оружия, который будет работать, и закон о праве владения, хранения и использования оружия. И это не только о короткоствольном оружии. Если этим не заниматься сейчас, то завтра может быть поздно.