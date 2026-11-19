В Киевской области вражеский дрон разрушил дом: погибла женщина, пострадал мужчина
Днем 19 ноября россияне атаковали беспилотниками Киевскую область
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
В Бучанском районе частично разрушен частный дом. Под завалами спасатели обнаружили тело 44-летней женщины.
Также пострадал 49-летний мужчина. Он получил порезы конечностей и острую реакцию на стресс. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте удара работают оперативные службы.
Напомним, в результате российской атаки на Киев 19 ноября пожары возникли в трех районах столицы. Спасатели ликвидировали возгорание.
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