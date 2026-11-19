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Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

В Бучанском районе частично разрушен частный дом. Под завалами спасатели обнаружили тело 44-летней женщины.

Также пострадал 49-летний мужчина. Он получил порезы конечностей и острую реакцию на стресс. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте удара работают оперативные службы.

Напомним, в результате российской атаки на Киев 19 ноября пожары возникли в трех районах столицы. Спасатели ликвидировали возгорание.