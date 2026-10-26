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26 октября 2026, 15:30

В Киеве чиновника ШЭУ подозревают в переплате 1,3 млн грн за плитку

26 октября 2026, 15:30
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Фото: Киевская городская прокуратура
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Одному из руководителей коммунального предприятия ШЭУ Голосеевского района Киева сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств. По данным следствия, во время ремонта тротуара на проспекте Голосеевском коммунальное предприятие переплатило за тротуарные плиты более 1,3 млн. грн

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, в октябре-декабре 2025 года коммунальное предприятие заключило договоры на текущий ремонт тротуара на проспекте Голосеевском - на участке от Голосеевской площади до улицы Героев Обороны.

Чиновник, который подписывал акты выполненных работ, должен проверить их стоимость, объемы и качество. Однако, как утверждают правоохранители, он подписал документы, хотя у них была указана цена тротуарных плит, что превышало рыночную стоимость.

В результате подрядчик получил оплату за проделанные работы.

Согласно заключению судебной экономической экспертизы, ущерб столичному бюджету составляет более 1,3 млн грн.

Чиновнику сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харькове полицейские сообщили о подозрении десяти людям по делу о присвоении более 4,1 млн грн бюджетных средств. Участники схемы оформляли на работу в коммунальное предприятие фиктивных работников, которые фактически не выполняли никаких обязанностей.

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