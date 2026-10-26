Фото: полиция

ДТП произошло вечером 26 октября между поселком Иваничи и селом Беличи Владимирского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

17-летний юноша на авто Skoda, не имея права вождения, столкнулся с гужевой повозкой, двигавшейся в попутном направлении.

В результате ДТП травмировались пять человек: водитель легковушки и его пассажиры в возрасте 18 и 16 лет, а также 22-летний водитель повозки и его 33-летний пассажир.

Водителя Skoda и его пассажиров госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, днем 25 октября во Львовской области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек, среди них – дети.