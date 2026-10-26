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26 октября 2026, 15:14

На Волыни автомобиль столкнулся с гужевой повозкой: пятеро пострадавших

26 октября 2026, 15:14
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Фото: полиция
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ДТП произошло вечером 26 октября между поселком Иваничи и селом Беличи Владимирского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

17-летний юноша на авто Skoda, не имея права вождения, столкнулся с гужевой повозкой, двигавшейся в попутном направлении.

В результате ДТП травмировались пять человек: водитель легковушки и его пассажиры в возрасте 18 и 16 лет, а также 22-летний водитель повозки и его 33-летний пассажир.

Водителя Skoda и его пассажиров госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, днем 25 октября во Львовской области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек, среди них – дети.

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