08:21  15 октября
На Сумщине легковушка столкнулась с грузовиком: погибли двое братьев
11:05  15 октября
В Одессе легковушка врезалась в международный автобус: есть пострадавший
13:27  15 октября
На Закарпатье снова зафиксировали землетрясение: что известно
UA | RU
UA | RU
15 октября 2026, 19:20

СБУ задержала 5 подозреваемых в поджогах авто военных и волонтеров по заказу РФ

15 октября 2026, 19:20
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ совместно с Нацполицией задержала 5 человек, подозреваемых в поджогах автомобилей Сил обороны, волонтеров и других объектов по заказу российских спецслужб. Фигурантов разоблачили на Киевщине, во Львове, Запорожье и Тернополе

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

В Киевской области контрразведка СБУ разоблачила работника почтового отделения из Белой Церкви. По данным следствия, он поджег грузовик местного предпринимателя-волонтера. Российские спецслужбы якобы завербовали мужчину из-за так называемой "медовой ловушки": создали фейковый профиль девушки на сайте знакомств, убедившей его выполнять задачи РФ.

После вербовки мужчина приобрел растопитель и два полотенца, а затем по видеоинструкции куратора из России поджег автомобиль. Правоохранители задержали его в течение суток после преступления.

Во Львове задержан безработный житель Буковины, подозреваемый в попытке поджечь два военных автомобиля. Следствие установило, что мужчина искал легкие заработки в Telegram-каналах во время пребывания во Львове. По заданию куратора он согласовывал объекты для поджога, покупал бензин на автозаправке и снимал возгорание на телефон, чтобы отчитаться о выполненном задании. Его задержали после поджога.

В Запорожье правоохранители задержали местного безработного, подозреваемого в поджоге грузовика в Киеве. По версии следствия, мужчина купил на АЗС пять литров горючего и поджег автомобиль, припаркованный на обочине.

В Тернополе разоблачили студента, которого, по данным СБУ, российские спецслужбы завербовали, выдавая себя за правоохранителя. Ему поручили поджечь два грузовых фургона. Контрразведчики задержали подозреваемого, когда он направлялся к месту запланированного поджога и общался с куратором из РФ по видеосвязи.

Также в рамках этой схемы задержан житель Кременецкого района Тернопольщины. Следствие считает, что ему было поручено поджечь центральный вход в отделение одного из коммерческих банков в Тернополе.

Во время обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны с доказательствами возможного сотрудничества с российскими спецслужбами, средства для совершения поджогов и одежду, в которой они могли совершать преступления.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, а также по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.

По инкриминируемым статьям им грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, правоохранители решают вопрос дополнительной квалификации действий фигурантов как государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Напомним, ранее в Киевской области завершился суд над мужчиной, который поджигал железнодорожное оборудование по указанию куратора. Его действия стали частью масштабной диверсионной схемы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
поджог СБУ военные задержание автомобиль подозреваемые
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Чиновника Гостаможслужбы задержали из-за взятки на $25 тысяч
15 октября 2026, 20:25
Смертельная стрельба в Ровенской области: задержали двух подозреваемых
15 октября 2026, 19:53
В Харьковской области мужчина незаконно хранил боеприпасы
15 октября 2026, 18:58
$2,2 млн за строительство в военном городке Львова: задержан владелец строительной компании
15 октября 2026, 18:46
ДТП в Ивано-Франковской области: спасатели деблокировали пострадавшего с легковушки
15 октября 2026, 18:12
В Ровенской области будут судить пятерых за переправку мужчин за границу
15 октября 2026, 17:58
В Харькове убили кота и положили тело у дома
15 октября 2026, 17:55
Авиаудар по Славянску: двое погибших, спасательные работы завершены
15 октября 2026, 17:44
Трамп, Путин и дизель: что изменилось в позиции США
15 октября 2026, 17:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Николай Княжицкий
Марина Данилюк-Ярмолаева
Вадим Денисенко
Все блоги »