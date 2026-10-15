СБУ задержала 5 подозреваемых в поджогах авто военных и волонтеров по заказу РФ

Фото: СБУ

СБУ совместно с Нацполицией задержала 5 человек, подозреваемых в поджогах автомобилей Сил обороны, волонтеров и других объектов по заказу российских спецслужб. Фигурантов разоблачили на Киевщине, во Львове, Запорожье и Тернополе

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

В Киевской области контрразведка СБУ разоблачила работника почтового отделения из Белой Церкви. По данным следствия, он поджег грузовик местного предпринимателя-волонтера. Российские спецслужбы якобы завербовали мужчину из-за так называемой "медовой ловушки": создали фейковый профиль девушки на сайте знакомств, убедившей его выполнять задачи РФ.

После вербовки мужчина приобрел растопитель и два полотенца, а затем по видеоинструкции куратора из России поджег автомобиль. Правоохранители задержали его в течение суток после преступления.

Во Львове задержан безработный житель Буковины, подозреваемый в попытке поджечь два военных автомобиля. Следствие установило, что мужчина искал легкие заработки в Telegram-каналах во время пребывания во Львове. По заданию куратора он согласовывал объекты для поджога, покупал бензин на автозаправке и снимал возгорание на телефон, чтобы отчитаться о выполненном задании. Его задержали после поджога.

В Запорожье правоохранители задержали местного безработного, подозреваемого в поджоге грузовика в Киеве. По версии следствия, мужчина купил на АЗС пять литров горючего и поджег автомобиль, припаркованный на обочине.

В Тернополе разоблачили студента, которого, по данным СБУ, российские спецслужбы завербовали, выдавая себя за правоохранителя. Ему поручили поджечь два грузовых фургона. Контрразведчики задержали подозреваемого, когда он направлялся к месту запланированного поджога и общался с куратором из РФ по видеосвязи.

Также в рамках этой схемы задержан житель Кременецкого района Тернопольщины. Следствие считает, что ему было поручено поджечь центральный вход в отделение одного из коммерческих банков в Тернополе.

Во время обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны с доказательствами возможного сотрудничества с российскими спецслужбами, средства для совершения поджогов и одежду, в которой они могли совершать преступления.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, а также по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.

По инкриминируемым статьям им грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, правоохранители решают вопрос дополнительной квалификации действий фигурантов как государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Напомним, ранее в Киевской области завершился суд над мужчиной, который поджигал железнодорожное оборудование по указанию куратора. Его действия стали частью масштабной диверсионной схемы.