В Харьковской области мужчина незаконно хранил боеприпасы

Фото: полиция Харьковской области

Полицейские сообщили о подозрении 53-летнему жителю села Светлое Харьковской области из-за незаконного приобретения и хранения боевых припасов

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Обыск провели правоохранители Берестинского районного отдела полиции. Среди изъятых патронов были автоматные, крупнокалиберные и спортивно-охотничьи.

По результатам экспертных исследований изъятые предметы были отнесены к категории боевых припасов.

Следователи процессуального руководства прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Правоохранители выясняют происхождение боеприпасов и обстоятельства их попадания к подозреваемому.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 26 сентября во Львовской области задержали 36-летнего мужчину, который взорвал гранату во время конфликта с прохожими . В результате взрыва пострадали четыре человека. Задержанный – находившийся в отпуске военнослужащий.