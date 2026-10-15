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15 октября 2026, 18:58

В Харьковской области мужчина незаконно хранил боеприпасы

15 октября 2026, 18:58
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Фото: полиция Харьковской области
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Полицейские сообщили о подозрении 53-летнему жителю села Светлое Харьковской области из-за незаконного приобретения и хранения боевых припасов

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Обыск провели правоохранители Берестинского районного отдела полиции. Среди изъятых патронов были автоматные, крупнокалиберные и спортивно-охотничьи.

По результатам экспертных исследований изъятые предметы были отнесены к категории боевых припасов.

Следователи процессуального руководства прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Правоохранители выясняют происхождение боеприпасов и обстоятельства их попадания к подозреваемому.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 26 сентября во Львовской области задержали 36-летнего мужчину, который взорвал гранату во время конфликта с прохожими . В результате взрыва пострадали четыре человека. Задержанный – находившийся в отпуске военнослужащий.

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