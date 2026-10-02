Російський БпЛА влучив у склад на Київщині: що відомо про наслідки

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У ніч на 2 жовтня територія Чабанівської громади на Київщині зазнала ворожої атаки. Зафіксовано влучання безпілотника у складську будівлю

Про це повідомила Чабанівська селищна рада, передає RegioNews.

На місці працюють рятувальники ДСНС, піротехнічні підрозділи, правоохоронці та комунальні служби. Фахівці обстежують територію, фіксують пошкодження та проводять необхідні роботи.

Інформація щодо можливих пошкоджень житлових будинків наразі уточнюється.

Власникам пошкодженого майна обіцяють надати необхідну допомогу та роз’яснення щодо оформлення компенсації.

Мешканців закликають не наближатися до уламків безпілотників чи інших підозрілих предметів. У разі виявлення небезпечних знахідок необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити про них рятувальників.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня РФ атакувала Україну 108 ударними БпЛА типу Shahed (47 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.