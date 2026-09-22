В Харьковской области полиция разоблачила мошенников, отбиравших земельные участки у пожилых людей

Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области правоохранители разоблачили группу, участники которой, по данным следствия, незаконно переоформляли принадлежавшие другим людям земельные участки. Среди пострадавших преимущественно были пожилые люди

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, фигуранты сначала находили владельцев земельных участков и под предлогом подготовки необходимых документов для продажи убеждали их оформить доверенности.

После этого, как установило следствие, участники схемы использовали полученные доверенности без ведома собственников земли.

Участки перерегистрировали на близких друзей или родственников фигурантов, а затем продавали их третьим лицам.

Правоохранители установили по меньшей мере восемь пострадавших в Харьковской области.

Двум участникам группы уже сообщили о подозрении. Правоохранители продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства незаконного переоформления земельных участков.

За инкриминируемое правонарушение фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Ровно полицейские разоблачили 17-летнего жителя Ровенского района, подозреваемого в мошенничестве.