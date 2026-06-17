В Киевской области военный в СЗЧ убил девочку, пока мать пьянствовала с компанией

Фото: Офис Генерального прокурора

В Киевской области задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки в ее собственном доме. Он признал вину и рассказал, что пришел в дом ночью и перерезал горло подростки

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По версии следствия, в тот вечер мать оставила троих детей дома самих и пошла употреблять алкоголь в компании знакомых.

Подозреваемый - их знакомый - вспомнил давнюю обиду на дочь приятельницы, взял нож и убил девушку.

Мужчину оперативно задержали, он признал свою причастность к преступлению. Ему сообщили о подозрении за умышленное убийство.

По данным следствия, это военнослужащий, самовольно покинувший военную часть. Ранее его уже осуждали за умышленное убийство.

Двое младших детей — 11 и 8 лет — были изъяты из семьи и переданы под опеку службы по делам детей.

Напомним, что Кропивницкий апелляционный суд пересмотрел слишком мягкий приговор суда первой инстанции и назначил реальное суровое наказание для злоумышленника, едва не убившего женщину и ребенка .