Вбивство 17-річної дівчини на Київщині: справу 28-річного чоловіка передали до суду

Фото: Київська обласна прокуратура

Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 28-річного чоловіка, якого обвинувачують в умисному вбивстві 17-річної дівчини

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік прийшов до будинку, де проживала неповнолітня, після вживання алкоголю та завдав їй ножового поранення шиї. Дівчина померла на місці.

Трагедія сталася вночі 17 червня 2026 року. За матеріалами слідства, чоловік мав неприязні стосунки з неповнолітньою. Після вживання алкоголю він прийшов до будинку, де проживала дівчина.

У цей час 17-річна потерпіла спала у своєму ліжку. За версією слідства, обвинувачений завдав їй ножового поранення в область шиї. Від отриманого поранення дівчина померла на місці.

Чоловіка затримали невдовзі після вчинення злочину. Йому повідомили про підозру за пунктом 13 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство.

У ході розслідування встановили, що чоловік уже був засуджений за умисне вбивство. Саме попереднє вчинення такого злочину є кваліфікуючою ознакою інкримінованого йому діяння.

Наразі досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт за пунктом 13 частини 2 статті 115 КК України підписав та затвердив керівник Київської обласної прокуратури. Документ скерували до суду для розгляду по суті.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Окремо правоохоронці розслідують обставини, які передували загибелі дівчини. У межах цього провадження двом посадовицям соціальних служб повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людини.

За даними слідства, соціальним службам було відомо про складні життєві обставини в родині, а також про випадки домашнього насильства. Водночас, як стверджують правоохоронці, посадовиці своєчасно не забезпечили вжиття передбачених законом заходів для захисту дітей.

Обставини неналежного виконання службових обов’язків та їхній можливий зв’язок із трагедією встановлюються в межах окремого розслідування.

Нагадаємо, що 17 червня на Київщині затримали 28-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 17-річної дівчини в її власному будинку. Він визнав провину та розповів, що прийшов до будинку вночі та перерізав горло підлітки.