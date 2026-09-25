На Київщини чоловіка забили до смерті
Інцидент стався у Вишгородському районі. Чоловік під час сварки забив знайомого до смерті
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, двоє чоловіків посварились. Під час конфлікту 31-річний зловмисник завдав 44-річному постраждалому численних ударів тупим предметом в область голови, тулуба та кінцівок.
Внаслідок побиття потерпілий помер на місці від отриманих травм.
Зловмисника затримали та помістили до ізолятора.
Нагадаємо, що у Києві ювенальні прокурори повідомили про підозру двом неповнолітнім хлопцям, яких підозрюють у хуліганських нападах на двох жінок на Подолі.
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