В Киеве несовершеннолетние жестоко напали на двух женщин на Подоле из-за "неприязни к бездомным"

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве ювенальные прокуроры сообщили о подозрении двум несовершеннолетним ребятам, подозреваемым в хулиганских нападениях на двух женщин на Подоле

Об этом сообщила Подольская окружная прокуратура города Киева, передает RegioNews .

По данным следствия, 16-летний и 17-летний парни вечером на Почтовой площади заметили первую потерпевшую. Во время нападения один из них избивал женщину по голове кастетом, а другой нанес несколько ударов ножом.

В результате нападения женщина получила тяжелые телесные повреждения.

После этого подозреваемые скрылись с места происшествия.

В тот же вечер, по версии следствия, 16-летний парень, ранее нанесший ножевые ранения первой потерпевшей, устроил конфликт с другой женщиной. Во время инцидента он несколько раз ударил ее кастетом.

Правоохранители задержали обоих несовершеннолетних в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Действия каждого из подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением холодного оружия или другого предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Кроме того, 16-летнему парню дополнительно инкриминируют ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

За хулиганство подозреваемым грозит от трех до семи лет лишения свободы, а за умышленное тяжкое телесное повреждение – до восьми лет заключения.

Напомним, что в Харьковской области судили мужчину за убийство. Оказалось, что он систематически избивал сожительницу, а последнего избиения она уже не пережила.