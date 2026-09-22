На Київщині суд засудив до довічного ув'язнення та 15 років тюрми трьох родичів за держзраду й диверсії

Фото: Офіс Генерального прокурора

Суд засудив трьох родичів, які, за даними прокуратури, виконували завдання російської ФСБ у Києві та Київській області. Двоє з них отримали довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, третього засудили до 15 років ув’язнення

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Прокурори довели, що у 2023 році 36-річний чоловік встановив зв’язок із представником ФСБ Росії, який у Telegram використовував ім’я "Николай". За гроші він погодився збирати розвідувальну інформацію, координувати виконання завдань і залучив до роботи двох своїх родичів.

Його 31-річний брат, за матеріалами справи, проводив розвідку у Києві. Він фотографував військові та стратегічні об’єкти, фіксував їхнє розташування, входи та виходи, а також присутність військових і техніки.

Для прихованого спостереження чоловік орендував приміщення під виглядом фотостудії. Зібрані відомості він передавав своєму братові, який надалі надсилав їх російському куратору.

У лютому-березні 2024 року родичі також збирали інформацію про місця дислокації військових підрозділів, оборонні підприємства, військову техніку та засоби протиповітряної оборони у Києві.

До диверсійної діяльності на енергетичній інфраструктурі Київщини вони залучили ще одного родича — 23-річного чоловіка.

За даними прокуратури, він разом із 36-річним засудженим підпалював енергооб’єкти за завданням російського куратора. Підпали вони фіксували на відео та надсилали представнику ФСБ як підтвердження виконання завдань. Після цього отримували гроші.

У червні 2024 року чоловіки готували нову диверсію. Вони розвідали електропідстанцію поблизу Ржищева, встановили особливості її охорони та технічного захисту, зробили фотографії й передали зібрані матеріали російському куратору.

19 червня 2024 року всіх трьох затримали. Після розгляду справи суд визнав їх винними.

Дії засуджених, залежно від ролі кожного, кваліфікували як державну зраду та диверсію, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також незаконне поводження з бойовими припасами та незаконне зберігання наркотичних засобів — за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113; ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 309 КК України.

36-річному та 31-річному засудженим суд призначив довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 23-річний чоловік отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала 19-річного жителя Миколаєва, який за завданням ФСБ готував вбивство відомого громадського активіста на Київщині. Зловмисника затримали із засідки під час підготовки до замаху.