14:27  22 вересня
На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 4,2: подробиці
10:44  22 вересня
На горі Піп Іван випав перший сніг
09:47  22 вересня
На Київщині вантажний потяг на смерть збив 18-річного хлопця
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2026, 18:15

На Київщині суд засудив до довічного ув'язнення та 15 років тюрми трьох родичів за держзраду й диверсії

22 вересня 2026, 18:15
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Суд засудив трьох родичів, які, за даними прокуратури, виконували завдання російської ФСБ у Києві та Київській області. Двоє з них отримали довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, третього засудили до 15 років ув’язнення

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори довели, що у 2023 році 36-річний чоловік встановив зв’язок із представником ФСБ Росії, який у Telegram використовував ім’я "Николай". За гроші він погодився збирати розвідувальну інформацію, координувати виконання завдань і залучив до роботи двох своїх родичів.

Його 31-річний брат, за матеріалами справи, проводив розвідку у Києві. Він фотографував військові та стратегічні об’єкти, фіксував їхнє розташування, входи та виходи, а також присутність військових і техніки.

Для прихованого спостереження чоловік орендував приміщення під виглядом фотостудії. Зібрані відомості він передавав своєму братові, який надалі надсилав їх російському куратору.

У лютому-березні 2024 року родичі також збирали інформацію про місця дислокації військових підрозділів, оборонні підприємства, військову техніку та засоби протиповітряної оборони у Києві.

До диверсійної діяльності на енергетичній інфраструктурі Київщини вони залучили ще одного родича — 23-річного чоловіка.

За даними прокуратури, він разом із 36-річним засудженим підпалював енергооб’єкти за завданням російського куратора. Підпали вони фіксували на відео та надсилали представнику ФСБ як підтвердження виконання завдань. Після цього отримували гроші.

У червні 2024 року чоловіки готували нову диверсію. Вони розвідали електропідстанцію поблизу Ржищева, встановили особливості її охорони та технічного захисту, зробили фотографії й передали зібрані матеріали російському куратору.

19 червня 2024 року всіх трьох затримали. Після розгляду справи суд визнав їх винними.

Дії засуджених, залежно від ролі кожного, кваліфікували як державну зраду та диверсію, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також незаконне поводження з бойовими припасами та незаконне зберігання наркотичних засобів — за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113; ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 309 КК України.

36-річному та 31-річному засудженим суд призначив довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 23-річний чоловік отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала 19-річного жителя Миколаєва, який за завданням ФСБ готував вбивство відомого громадського активіста на Київщині. Зловмисника затримали із засідки під час підготовки до замаху.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область держзрада довічно ув'язнений суд
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Тернопільщині водій легковика врізався в електроопору
22 вересня 2026, 18:56
На Волиніі чоловіка піймали на дитячій порнографії
22 вересня 2026, 18:50
На Київщині затримали завкафедри університету, який продавав працевлаштування задля відстрочки від мобілізації
22 вересня 2026, 18:33
У Києві російська кілерка готувала замаї на лідера ГО
22 вересня 2026, 18:25
ДТП у Солом’янському районі столиці: у водія KIA виявили 2,24 проміле алкоголю
22 вересня 2026, 17:58
У Харкові ворожі безпілотники атакували Київський та Салтівський райони: є постраждалі
22 вересня 2026, 17:32
У Краматорську через російські обстріли поранено чоловіка та пошкоджено житлові будинки
22 вересня 2026, 17:20
На Черкащині трьом особам повідомили про підозру в катуванні 17-річного хлопця
22 вересня 2026, 16:58
Дніпропетровщина технічно готова до опалювального сезону майже на 90%
22 вересня 2026, 16:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Микола Княжицький
Віктор Ягун
Геннадій Друзенко
Всі блоги »