На Київщині на вивезенні листя з територій навчальних закладів "зникли" 700 тисяч

Фото з відкритих джерел

Правоохоронці викрили бухгалтеру Управління освіти Подільської РДА. Вона отримала підозру у розтраті бюджетних грошей у великих розмірах

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у 2023 році бухгалтерка укладала договір між Управлінням освіти Подільської РДА та КП УЗН Подільського району на послуги з вивезення опалого листя та гілля з територій навчальних закладів району.

За умовами договору було сплачено понад 2,8 мільйона гривень. При цьому встановили, що за послуги переплатили понад 700 тисяч гривень.

"Дії підозрюваної кваліфіковано як розтрата бюджетних коштів, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, у великих розмірах", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, що на Рівненщині викрили схему в лікарні. Виявилось, що 51 працівникам закладу безпідставно нарахували підвищену заробітну плату.