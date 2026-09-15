На Київщині росіяни запланували теракт "під чужим прапором"

Фото: СБУ

На Київщині російські спецслужби планували теракт. Для цього вони завербували місцеву безробітну

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правохоронці, представник РФ запропонував безробітній жінці з Київської області допомогу з її ліками, які вона раніше купувала через інтернет. Він представився їй українським правоохоронцем.

Уже потім жінка отримала завдання: забрати зі схрону пакунок і чекати подальших інструкцій. Як було встановлено пізніше, у пакеті знаходився саморобний вибуховий пристрій. Коли жінка забрала пакунок із вибухівкою, російський куратор спрямував її до житлового кварталу передмістя столиці і дав вказівку залишити замасковану вибухівку під колесом авто біля супермаркету.

Правоохоронці зірвали теракт росіян ще до його реалізації. СБУ закликає українців бути пильними.

"Якщо до Вас звертаються із сумнівними пропозиціями, Ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ", - кажуть в СБУ.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.