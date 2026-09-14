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14 вересня 2026, 21:15

На Київщині велосипедиста збили на смерть

14 вересня 2026, 21:15
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Фото: Національна поліція
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Аварія сталась у місті Березань. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 54-річний водій автомобіля Opel Corsa їхав головною дорогою. Він почав зміну напрямку руху та зіткнувся з 75-річним велосипедистом.

Внаслідок ДТП водій двоколісного впав на проїзну частину та отримав травми. На жаль, він помер, коли приїхали медики.

Нагадаємо, раніше на Сумщині автомобіль перекинувся у кюветі. Водій загинув на місці, пасажирку госпіталізували.

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