На Київщині велосипедиста збили на смерть
Аварія сталась у місті Березань. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 54-річний водій автомобіля Opel Corsa їхав головною дорогою. Він почав зміну напрямку руху та зіткнувся з 75-річним велосипедистом.
Внаслідок ДТП водій двоколісного впав на проїзну частину та отримав травми. На жаль, він помер, коли приїхали медики.
Нагадаємо, раніше на Сумщині автомобіль перекинувся у кюветі. Водій загинув на місці, пасажирку госпіталізували.
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