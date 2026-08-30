В селе Мила Киевской области ликвидируют последствия российского удара: 38 погибших и 20 раненых

Фото: ГСЧС

В селе Мила в Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара. Большинство пожаров спасателям уже удалось потушить, в то же время территорию продолжают обследовать пиротехнические подразделения ГСЧС

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews .

По словам Зеленского, в результате удара и последующей детонации погибли 38 человек. Еще 20 человек пострадали, среди них двое детей. Четверо человек числятся пропавшими без вести, их поиск продолжается.

Пиротехники ГСЧС круглосуточно обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы. Масштаб загрязнения территории значителен, поэтому работы будут продолжать столько, сколько будет необходимо.

Отдельно президент отметил массированные атаки России с применением реактивных дронов. За неделю российские войска выпустили по Украине почти 2 тысячи ударных беспилотников, более 1600 авиабомб и 31 ракету разного типа, в том числе баллистические ракеты северокорейского производства.

Российские войска продолжают почти круглосуточно атаковать прифронтовые и пограничные общины, в частности, Никополь, Краматорск, Херсон, населенные пункты Харьковщины, Запорожья, Днепропетровщины, Донетчины и Сумщины.

Украинские власти подчеркивают, что усиление противовоздушной обороны остается одним из приоритетов для защиты гражданского населения от российских атак.

Напомним, вечером 28 августа в результате попадания вражеского БпЛА на территории предприятия в селе Мила Бучанского района вспыхнул масштабный пожар , началась детонация .

Число жертв возросло до 37 человек , среди них – глава общины , погибший во время спасательной операции. 30 августа в Киевской области объявили День траура.

Президент прокомментировал ход ликвидации последствий российского удара и детонации боеприпасов в селе Мила Киевской области. Зеленский подчеркнул, что количество жертв не окончательно, поскольку разбор завалов на месте взрывов продолжается.