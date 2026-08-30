У селі Мила на Київщині ліквідовують наслідки російського удару: 38 загиблих та 20 поранених

Фото: ДСНС

У селі Мила на Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару. Більшість пожеж рятувальникам уже вдалося загасити, водночас територію продовжують обстежувати піротехнічні підрозділи ДСНС

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews .

За словами Зеленського, внаслідок удару та подальшої детонації загинули 38 людей. Ще 20 людей постраждали, серед них двоє дітей. Четверо людей вважаються зниклими безвісти, їхній пошук триває.

Піротехніки ДСНС цілодобово виявляють і знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Масштаб забруднення території значний, тому роботи продовжуватимуть стільки, скільки буде необхідно.

Окремо президент наголосив на масованих атаках Росії із застосуванням реактивних дронів. За тиждень російські війська випустили по Україні майже 2 тисячі ударних безпілотників, понад 1600 авіабомб та 31 ракету різного типу, зокрема балістичні ракети північнокорейського виробництва.

Російські війська продовжують майже цілодобово атакувати прифронтові та прикордонні громади, зокрема Нікополь, Краматорськ, Херсон, населені пункти Харківщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, Донеччини та Сумщини.

Українська влада наголошує, що посилення протиповітряної оборони залишається одним із пріоритетів для захисту цивільного населення від російських атак.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня внаслідок влучання ворожого БпЛА на території підприємства у селі Мила Бучанського району спалахнула масштабна пожежа, розпочалася детонація.

Кількість жертв зросла до 37 людей, серед них – голова громади, який загинув під час рятувальної операції. 30 серпня на Київщині оголосили День жалоби.

Президент прокоментував перебіг ліквідації наслідків російського удару та детонації боєприпасів у селі Мила на Київщині. Зеленський наголосив, що кількість жертв не остаточна, оскільки розбір завалів на місці вибухів досі триває.