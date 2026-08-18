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18 серпня 2026, 13:37

Підпалив будинок через конфлікт: на Київщині чоловіку загрожує до 10 років

18 серпня 2026, 13:37
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Фото: Національна поліція
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У Фастові на Київщині чоловік підпалив будинок після конфлікту з його мешканцем та 26-річною співмешканкою

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

До поліції звернувся місцевий житель, який повідомив про пожежу в сусідньому будинку. Правоохоронці встановили, що перед займанням між мешканцем будинку та його співмешканкою виникла сварка.

Після цього чоловік, за даними слідства, за допомогою сірників підпалив сміття біля будинку. Переконавшись, що воно загорілося, він залишив територію домоволодіння.

Внаслідок пожежі пошкоджено покрівлю будинку. Люди не постраждали.

Правоохоронці затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Нагадаємо, на Рівненщині поліцейські затримали 35-річного місцевого жителя, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 83-річної сусідки, пограбуванні та підпалі її будинку. Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбійні напади.

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