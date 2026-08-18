12:38  18 августа
В реке Ворскла на Полтавщине утонул мужчина
10:59  18 августа
$10 тысяч и 300 тысяч гривен: в Киеве трое мужчин обокрали пенсионерку
12:19  18 августа
В Херсоне боеприпас от вражеского БпЛА упал в детскую кровать с двухлетним мальчиком
UA | RU
UA | RU
18 августа 2026, 12:50

На Житомирщине легковушка перевернулась на недостроенной дороге: погибли водитель и 10-летний ребенок

18 августа 2026, 12:50
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло 17 августа около 22:30 на 214 км трассы Выступовичи – Могилев-Подольский неподалеку от села Гришковцы, что в Бердичевском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

Житель Винницкой области за рулем авто Audi не справился с управлением и выехал на участок дороги с недостроенным покрытием. В результате легковушка перевернулась и оказалась за пределами дороги.

В результате полученных травм 40-летний водитель и 10-летний пассажир погибли на месте. Тело погибшего водителя из покореженного автомобиля с помощью специнструментов деблокировали спасатели.

Еще одну пассажирку, 36-летнюю жительницу Винницкой области, в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Ровенской области взяли под стражу 17-летнего юношу, сбившего беременную женщину. К сожалению, медикам не удалось спасти ни ее, ни нерожденного ребенка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область ДТП авария происшествия погибшие спасатели пострадавшая
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
"Красная звезда" и "Харьков Z": в Харьковской области женщина доставляла людям газеты россиян
18 августа 2026, 14:05
В Печенегах 18 и 19 августа объявили днями траура по погибшим
18 августа 2026, 13:53
В Днепре отец погибшего военного прославлял оккупантов
18 августа 2026, 13:40
Поджег дом из-за конфликта: на Киевщине мужчине грозит до 10 лет
18 августа 2026, 13:37
2177 детей эвакуируют из 16 населенных пунктов Днепропетровщины
18 августа 2026, 13:33
На Прикарпатье мужчина во время мобилизации разбил стекло полицейского авто
18 августа 2026, 13:25
Россия уже импортирует бензин. Но главная проблема Кремля – не дефицит
18 августа 2026, 12:54
В реке Ворскла на Полтавщине утонул мужчина
18 августа 2026, 12:38
Взятка в 50 тисяч гривень: экс-судья с Одесщины получил 7 лет тюрьмы
18 августа 2026, 12:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »