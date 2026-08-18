Фото: полиция

ДТП произошло 17 августа около 22:30 на 214 км трассы Выступовичи – Могилев-Подольский неподалеку от села Гришковцы, что в Бердичевском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

Житель Винницкой области за рулем авто Audi не справился с управлением и выехал на участок дороги с недостроенным покрытием. В результате легковушка перевернулась и оказалась за пределами дороги.

В результате полученных травм 40-летний водитель и 10-летний пассажир погибли на месте. Тело погибшего водителя из покореженного автомобиля с помощью специнструментов деблокировали спасатели.

Еще одну пассажирку, 36-летнюю жительницу Винницкой области, в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Ровенской области взяли под стражу 17-летнего юношу, сбившего беременную женщину. К сожалению, медикам не удалось спасти ни ее, ни нерожденного ребенка.