Смертельное ДТП в Дубне: под колесами Renault Zoe погиб пешеход
В Дубне в Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 59-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном месте
Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .
Авария произошла 11 августа около 04:30 на улице Грушевского.
По информации следствия, 53-летняя жительница Дубна, управлявшая автомобилем Renault Zoe, совершила наезд на пешехода, перебегавшего дорогу вне установленного места для перехода.
В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
Впоследствии правоохранители установили личность погибшего – им оказался 59-летний житель Дубна.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь начал досудебное расследование.
В полиции также отметили, что водитель согласно результатам осмотра была трезвой.
Напомним, ранее в поселке Сосновое Березновской общины Ровенского района в результате аварии погиб 41-летний пешеход.