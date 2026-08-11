Кровавый удар по Сумам: оккупанты сбросили четыре КАБа, есть погибший и разрушение

Фото: Сумская ОВА

Россияне ударили четырьмя КАБами по Сумам, погибли, разрушены и повреждены 20 домов

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews .

"Четыре управляемых авиабомба враг направил по гражданской инфраструктуре Сум. К сожалению, вблизи одного из мест попадания погиб гражданский мужчина. В момент удара он ехал на автомобиле. Его личность устанавливают", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждено и разрушено около 20 частных жилых домов, а также объекты гражданской инфраструктуры.

По данным ОВА, предварительно раненых нет. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что 10 августа российские войска менее чем за 12 часов вторично нанесли удар по Сумам управляемыми авиационными бомбами. Под повторную атаку попала окраина города, где получил значительные повреждения частный сектор.