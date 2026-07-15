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15 июля 2026, 14:30

На Черниговщине с реки подняли тело 17-летнего парня – раньше утонул его маленький брат

15 июля 2026, 14:30
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Фото: ГСЧС
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На Черниговщине спасатели искали пропавшего на реке 17-летнего парня. Ранее утонул его 10-летний брат

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Трагедия произошла на реке Остер в селе Бирки Черниговского района. Утром 15 июля спасатели подняли на берег тело 17-летнего парня.

"Призываем граждан: соблюдать правила безопасности при нахождении у водоемов, не оставлять детей без присмотра и быть особенно осторожными во время отдыха на воде", - говорят спасатели.

Напомним, парень скрылся вместе со своим 10-летним братом. К сожалению, младший мальчик тоже не выжил. Его тело из реки подняли местные жители вечером 14 июля.

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