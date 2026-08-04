11:19  04 августа
Проверял пистолет: в Киеве мужчина устроил стрельбу во дворе многоэтажки
09:42  04 августа
Закопал мать и сына во дворе: в Полтавской области будут судить мужчину за двойное убийство
08:27  04 августа
В Киевской области 12-летний мальчик погиб в ДТП на электротранспорте
UA | RU
UA | RU
04 августа 2026, 12:33

В Киевской области спасатели вытащили из ставка тело мужчины

04 августа 2026, 12:33
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Происшествие случилось днем 3 августа в селе Козичанка Фастовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В ставку обнаружили тело мужчины. Прибывшие на место спасатели с помощью багра достали из воды погибшего и передали полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 46-летнего мужчины.

Напомним, 25 июля в Винницкой области во время рыбалки утонули двое мужчин. Вероятной причиной трагедий стало пренебрежение правилами безопасности на воде.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
спасатели происшествия Киевская область Тело водоем ставок утопление
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
В Винницкой области задержали организаторов нелегальной переправки за границу за $10 тысяч
04 августа 2026, 12:50
В Прилуках полицейскую приговорили к 8 годам за гибель 6-летнего ребенка в ДТП
04 августа 2026, 12:38
На Львовщине военный укусил полицейского: получил более семи лет заключения
04 августа 2026, 12:21
Враг сбросил две авиабомбы на центр Краматорска: ранены четыре человека
04 августа 2026, 12:08
РФ заманивает военных на "свидание", чтобы убить: СБУ сорвала более 50 покушений
04 августа 2026, 11:54
Россияне атаковали Черниговщину: есть раненые, горели предприятия и инфраструктура
04 августа 2026, 11:37
Россияне ударили ракетами по пригороду Одессы: попали по людному месту возле рынка
04 августа 2026, 11:32
Взрывы в Хмельницком: пятеро военных исчезли, ГБР проверяет версию диверсии
04 августа 2026, 11:30
Проверял пистолет: в Киеве мужчина устроил стрельбу во дворе многоэтажки
04 августа 2026, 11:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Все публикации »
Павел Казарин
Виктор Шлинчак
Юрий Богданов
Все блоги »