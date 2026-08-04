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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В ставку обнаружили тело мужчины. Прибывшие на место спасатели с помощью багра достали из воды погибшего и передали полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 46-летнего мужчины.

Напомним, 25 июля в Винницкой области во время рыбалки утонули двое мужчин. Вероятной причиной трагедий стало пренебрежение правилами безопасности на воде.