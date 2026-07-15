На Черниговщине в реке нашли мертвым 10-летнего мальчика

Фото: ГСЧС

Трагедия произошла в селе Бирки Остерской территориальной громады. Там раньше исчезли 10-летний мальчик и его 17-летний брат

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

К сожалению, 10-летний мальчик не выжил. Его тело местные жители подняли на берег. При этом спасатели до сих пор ищут его старшего брата.

"Поиски его 17-летнего брата продолжаются. От ГСЧС к работам привлекли 4 спасателя, 1 единица техники и лодка", - говорят спасатели.

Напомним, ранее в Кировоградской области из пруда извлекли тело мужчины. Обстоятельства и причину смерти устанавливают правоохранители.