В Прилуках полицейскую приговорили к 8 годам за гибель 6-летнего ребенка в ДТП

Фото: Прокуратура Украины

Прилукский горрайонный суд Черниговской области признал виновной бывшую полицейскую в смертельном дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибла шестилетняя девочка

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Суд назначил ему максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – восемь лет лишения свободы.

Кроме того, осужденная на три года была лишена права управлять транспортными средствами. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших и постановил взыскать с нее 6 млн грн морального вреда.

Обвиняемая признала свою вину лишь частично.

Суд не установил обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, и согласился с позицией прокуратуры относительно назначения максимального срока заключения.

Напомним, 10 декабря 2025 года около 11:44 в Прилуках полицейская, управляя служебным автомобилем и направляясь по вызову по другому ДТП, совершила наезд на женщину и ее шестилетнюю дочь. Они переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе по улице Вячеслава Чорновила.

В результате аварии ребенок погиб на месте, а его мать с травмами госпитализировали.

Экспертиза подтвердила, что полицейская имела техническую возможность избежать аварии, придерживаясь Правил дорожного движения. Суд признал эти нарушения непосредственной причиной ДТП.